Öcal, “Evlilikten yıllarca kaçtım kaçtım, kaçamadığım noktada Sude ile karşılaştım. Gerçekten doğru kişiyle yapıldığında evlilik dünyanın en güzel şeyi. İnşallah bundan sonra da hayatımıza huzurlu, mutlu şekilde devam ederiz. Balayı planımız şu an yok” ifadelerini kullanmıştı.