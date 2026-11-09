Geçtiğimiz yıl dünyaevine giren Survivor yarışmacıları Sude Burcu ve Mert Öcal, kızları Mira'yı kucaklarına alarak anne baba olmuştu. Minik kızlarıyla yeni hayatlarının tadını çıkaran çift, Mira'nın 40'ının çıkması dolayısıyla evlerinde mevlit okuttu.
MİRA'NIN 40 MEVLİDİNDEN KARELER PAYLAŞTILAR
İlk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşayan Mert Öcal ve Sude Burcu, kızları Mira için düzenlenen mevlitten görüntüleri sosyal medya hesaplarından yayımladı. Çiftin paylaşımı takipçilerinden ilgi gördü.
İkili, paylaşımlarına şu notu düştü:
“Evimiz güzel insanlarla, kalbimiz güzel dualarla doldu. Mira’mızın 40'ından bize kalan en güzel hatıralar.”
EVLİLİK HAKKINDAKİ SÖZLERİ GÜNDEM OLMUŞTU
Mert Öcal, daha önce evlilikle ilgili yaptığı açıklamada yıllarca evlilikten kaçındığını ancak Sude Burcu ile tanıştıktan sonra fikrinin değiştiğini anlatmıştı.
Günün Trend Haberleri
Öcal, “Evlilikten yıllarca kaçtım kaçtım, kaçamadığım noktada Sude ile karşılaştım. Gerçekten doğru kişiyle yapıldığında evlilik dünyanın en güzel şeyi. İnşallah bundan sonra da hayatımıza huzurlu, mutlu şekilde devam ederiz. Balayı planımız şu an yok” ifadelerini kullanmıştı.
www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.