Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu ile çalkantılarla dolu bir aşk yaşamıştı.

Son dönemin en konuşulan çiftlerinden biri olan ünlü oyuncuların, dizileriyle birlikte ilişkileri de bitti.

Saraçoğlu'ndan ayrılan Demir geçen günlerde ise yeni aşkıyla Bodrum'da yakalandı. Akyaka'da görüntülenen çift, bir otelin plajında dudak dudağa görüldü.

Oyuncunun yeni sevgilisinin Afra Saraçoğlu'na benzerliği bir başka detaydı.

Önceki gün Bebek'te görüntülenen Mert Ramazan Demir muhabirlere yaptığı açıklamada ise bir ilişkisinin olmadığını söyledi.

Anlaşılan o ki Demir ile sevgilisi, kısa süren bir ilişkinin ardından ayrıldı.