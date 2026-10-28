Kanal D’nin Adana’da çekimleri süren yeni dizisi Susuz Yaz için ilk tanıtım izleyiciyle buluştu. Çukurova’da geçen ve izleyiciyi 1970’li yıllara götüren yapımda Mert Ramazan Demir, Lizge Cömert ve Batuhan Bozkurt Yüzgüleç başrolleri paylaşıyor.

LİZGE CÖMERT’İN BAHAR KARAKTERİ MERAK UYANDIRDI

Tanıtımda, Lizge Cömert’in hayat verdiği Bahar ile yeni bir hayat kurmak isteyen Osman’ın hikâyesinden ilk sahneler yer aldı. Osman’ın Bahar’ı at sırtında evine getirdiği görüntüler dikkat çekerken ikilinin dizideki uyumu da izleyicinin merakını artırdı.

Batuhan Bozkurt Yüzgüleç’in canlandırdığı Hasan’ın gizemli bakışları ise hikâyede yaşanacak gelişmelere ilişkin soru işaretleri yarattı. Tanıtımın sonunda duyulan “Sonumuz olur bu kız” sözü, dizideki gerilimin ipuçlarını verdi.

SOSYAL MEDYADA LİZGE CÖMERT YORUMLARI

Dizinin ilk görüntülerinin yayınlanmasının ardından sosyal medya kullanıcıları Lizge Cömert hakkında yorumlarda bulundu. Oyuncunun güzelliği, tanıtımın öne çıkan konularından biri oldu.





SUSUZ YAZ’IN OYUNCU KADROSU

Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan ve Mehmet Can Bindal’ın oturduğu dizide Mert Ramazan Demir, Lizge Cömert ve Batuhan Bozkurt Yüzgüleç’in yanı sıra Şebnem Bozoklu, İrem Sak, Serpil Gül, Deniz Celiloğlu, Umut Kurt, Şirin Sultan Şaldamlı, Güneş Sayın, Begüm Akkaya, Ilgım İpekçi, Meriç Rakalar, Özgür Daniel Foster, Kayra Zapçı, Esra Ünnü ve Kemal Burak Alper rol alıyor.