Kanal D'nin Ay Yapım imzalı yeni dizisi “Susuz Yaz” için hazırlıklar devam ediyor. Necati Cumalı'nın aynı adlı romanından ekrana uyarlanacak olan dizinin ekibi çekimler öncesinde Adana'da çalışmalarını sürdürüyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Sema Ergenekon'un senaryosunu yazdığı, Yusuf Pirhasan'ın yönettiği dizinin 6 Ekim olarak açıklanan sete çıkış tarihi ise bölgedeki hava şartları nedeniyle bir gün ertelendi.

SETE ÇIKIŞ TARİHİ DEĞİŞTİ

Adana'da etkili olan hava şartları nedeniyle “Susuz Yaz” ekibinin 6 Ekim'de başlaması planlanan çekimleri 7 Ekim Çarşamba gününe alındı.

Dizinin oyuncuları da çekimler öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor. At biniciliği ve şive dersleri alan ekip, bölgenin dokusuna uyum sağlamak için çalışmalar yapıyor.

ÖZGÜR EMRE YILDIRIM KADROYA KATILDI

“Susuz Yaz”ın kadrosuna son olarak ödüllü oyuncu Özgür Emre Yıldırım katıldı. Başarılı oyuncu dizide Ethem karakterine hayat verecek.

Ethem, Hasan'ın (Batuhan Bozkurt Yüzgüleç) tarlalarını elinden alan ve Hatçe'nin (Günel Sayın) üzerine Dilan'ı (Begüm Akkaya) kuma getiren karakter olarak hikâyede önemli bir yere sahip olacak.