'Yalı Çapkını' dizisinde yıldızı parlayan Mert Ramazan Demir, rol arkadaşı Afra Saraçoğlu'ya kısa süreli bir aşk yaşamıştı. İkilinin aşkı magazin gündeminde çok konuşulmuştu. Uzun süredir kalbinin kapılarını kapalı tutan Demir, yeni bir aşka yelken açtı.
YENİ SEVGİLİSİYLE BAŞ BAŞA TATİL
Habertürk'ten Onur Aydın’ın haberine göre; Akyaka plajında yeni sevgilisiyle dudak dudağa görüntülenen Demir, gün boyu sevgilisiyle plajda keyifli anlar yaşadı.
Baş başa tatilin keyfini çıkaran yeni aşıklar, sosyal medyada gündem oldu.
AFRA'YA BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ
Ünlü oyuncunun yeni sevgilisinin Afra Saraçoğlu'na benzerliği ise dikkatlerden kaçmadı.