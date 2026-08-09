''Kuruluş Orhan”ın ardından yeni projesiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Mert Yazıcıoğlu’nun “Aras” dizisinde çekim planı değişti. Acil servis doktoru Aras karakterini canlandıracak olan oyuncunun yeni dizisi için hazırlıklar sürerken, yapım ekibinin çekim tarihini ileri bir döneme alması kararlaştırıldı.

MERT YAZICIOĞLU “ARAS” İLE EKRANA DÖNECEKTİ

Mert Yazıcıoğlu, “Kuruluş Orhan”ın ardından Netflix’in TMC Film imzalı “Aras” kod adlı dizisini kabul etmişti. Oyuncunun “Kızıl Goncalar”da birlikte çalıştığı yönetmen Ömür Atay ile bu projede yeniden buluşacak olması da dizi daha yayınlanmadan dikkat çekmişti.

Yazıcıoğlu, dizide acil servis doktoru Aras karakterine hayat verecek.

ÇEKİMLER NEDEN ERTELENDİ?

“Aras” dizisinin çekimlerinin sonbaharda Doğubayazıt’ta gerçekleştirilmesi planlanıyordu. Ancak çekim takviminin uzaması ve bölgedeki mevsimsel şartlar nedeniyle yapımın kamera karşısına geçiş tarihi değiştirildi.

Dizinin çekimlerinin ilkbaharda başlaması planlanıyor.