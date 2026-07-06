

Ekranların iddialı yapımları arasında gösterilen Kuruluş Orhan, beklentilerin altında kalan reyting performansı nedeniyle ekran yolculuğunu erken noktaladı. Dizi, sezon finalini düşük izlenme oranlarıyla yaparken beklenen çıkışı yakalayamadı.

Başrolünde Mert Yazıcıoğlu'nun yer aldığı dizi, yayınlanan son bölümüyle izleyicisine veda etti.

MERT YAZICIOĞLU'NUN YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Kuruluş Orhan'ın ardından yeni projesi merak konusu olan Mert Yazıcıoğlu, tercihini bu kez dijital platformdan yana kullandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, başarılı oyuncu Netflix için hazırlanan "Aras" adlı dizinin başrolünde yer alacak.

Yazıcıoğlu, İstanbul'da köpeğiyle sakin bir yaşam süren acil servis doktoru Aras karakterini canlandıracak. Ancak Aras'ın hayatı, geçmişine dair bildiği tüm gerçeklerin aslında bir yalandan ibaret olduğunu öğrenmesiyle tamamen değişecek.

Köklerini bulmak amacıyla Doğubayazıt'taki aile konağına giden Aras, burada kendisini yıllardır süren bir kan davasının tam ortasında bulacak. Hayatta kalma mücadelesi verirken yolu Ceylan ile kesişecek ve ikili arasında dikkat çekici bir yakınlaşma yaşanacak.

KIZIL GONCALAR EKİBİ YENİ PROJEDE YENİDEN BULUŞUYOR

Yeni dizinin öne çıkan ayrıntılarından biri de kamera arkasındaki isim oldu. Daha önce Kızıl Goncalar'ın yönetmen koltuğunda oturan Ömür Atay, Aras dizisinin yönetmenliğini de üstlenecek. Böylece başarılı yönetmen ile Mert Yazıcıoğlu, beğeni toplayan iş birliklerinin ardından yeni bir projede yeniden bir araya gelecek.