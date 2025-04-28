İki sezondur NOW TV'de yayınlanan, kadrosunda Özgü Namal, Özcan Deniz, Mert Yazıcıoğlu gibi isimlerin yer aldığı 'Kızıl Goncalar', 5 Mayıs'ta final bölümüyle son kez seyircisi ile buluşacak.
47. bölümle ekranlara veda edecek olan dizinin son çekimleri de geçen günlerde tamamlandı.
Dizide 'Cüneyd' karakterini canlandıran Mert Yazıcıolu da çekimler biter bitmez soluğu berberde aldı. Yazıcıoğlu, saçını ve sakalını kestirdi.
İmaj değişikliği bir hayranıyla çekilen fotoğrafı sayesinde ortaya çıkan oyuncunun yeni hali takipçilerini ise ikiye böldü.
Bazıları Mert Yazıcıoğlu'na "Her haliyle yakışıklı" derken, bazıları da "Sakal ona yakışıyordu" yorumlarında bulundu.