Takvim’den Ufuk Özcan’ın haberine göre, Mert Yazıcıoğlu’nun özel bir klinikte sık sık görülmesi kulislerde çeşitli iddialara neden oldu. Ünlü oyuncunun klinikte bulunma nedeninin ise sağlık problemi değil, yeni projesindeki rolüne hazırlanmak olduğu öğrenildi.

DOKTOR KARAKTERİ İÇİN HAZIRLIK YAPIYOR

Edinilen bilgilere göre ise Yazıcıoğlu’nun klinik ziyaretlerinin nedeni sağlık problemi değil. Başarılı oyuncunun, yeni projesinde canlandıracağı doktor karakteri için hazırlık yaptığı öğrenildi.

Yeni diziyle ilgili Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre; “Aras” isimli bir acil servis doktoruna hayat verecek olan Mert Yazıcıoğlu’nun, rolüne daha iyi hazırlanmak için klinik ortamını ve doktorluk mesleğinin detaylarını incelediği belirtildi.

KAN DAVASINI KONU ALAN BİR DİZİ

Dizinin hikâyesine göre İstanbul’da köpeğiyle yaşayan acil servis doktoru Aras, hayatıyla ilgili bildiği gerçeklerin aslında bir yalandan ibaret olduğunu öğrenir. Köklerini araştırmak için Doğubayazıt’taki bir konağa giden Aras, kendisini bir kan davasının ortasında bulur ve burada Ceylan ile yolları kesişir.

Mert Yazıcıoğlu’nun yeni rolü için yaptığı hazırlıklar, oyuncunun projeye verdiği önemi de gözler önüne serdi.