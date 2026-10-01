Mert Yazıcıoğlu ile psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun torunu Zeynep Artukmaç'ın birlikteliği devam ediyor. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih etmeyen çift, birlikte geçirdikleri anları zaman zaman sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşıyor.
33 yaşındaki oyuncu, bu kez sevgilisi Zeynep Artukmaç ile tenis kortunda geçirdiği anlardan kareleri Instagram hesabında yayınladı.
KORTTA HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ
Mert Yazıcıoğlu ve Zeynep Artukmaç'ın tenis oynadığı keyifli anlara oyuncu Burak Dakak da eşlik etti. Üçlü, kortta eğlenceli vakit geçirirken Yazıcıoğlu da tenis oynadığı anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.
2,4 milyon takipçili Instagram hesabından yaptığı paylaşım kısa sürede beğeni ve yorum aldı.
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