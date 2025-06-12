Mert Yazıcıoğlu, sunuculuğunu Ahmet Mümtaz Taylan'ın üstlendiği 'Empati' programına konuk oldu. Oyuncu, seneler önce kaybettiği babasının son sözlerini ve 2021 yılında peş peşe yaşadığı sağlık sorunlarını açıkladı.

Mert Yazıcıoğlu, Taylan'ın "Gerçekleşmeyen bir hayalin oldu mu, travması cebinde duruyor mu hâl? sorusu üzerine "Bana söylediğin şey babamın erken vefatını anımsattı. Babam ben 18 yaşındayken vefat etti. Babamla benim yaptığım bir şeyi izlemek isterdim" diye konuştu.

Yazıcıoğlu, "En son babanla ne konuştun hatırlıyor musun?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Evet tabii ki. Hiç unutmadığım bir hikaye var. Babam son ayında konuşamamaya başladı. 17 Mayıs'tır bu arada vefatı. Bir gün televizyon açık ÖSS birincisi var. Ben de babamın dizine yatmışım. Bu arada hastalık teşhisleri koyulmuş falan ilerlemiş. Sonra babam bir anda dönüp 'Ben senden hiç böyle başarılar beklemedim biliyor musun? Bir daha doğsan seni bir daha aynı şekilde büyütürdüm' dedi. Bana bıraktığı en güzel hediye odur. Benim için son sözü en azından."

"İŞE GİDEMEDİM"

2021 yılının kendisi için zor geçtiğini ifade eden oyuncu "Sol kulağımda yüzde 30 işitme kaybı yaşadım. Yüz felci geçirdim ve yüz felci iyileşirken bir Rottweiler köpek elimi kaptı" dedi.

Mert Yazıcıoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"İşitme kaybı kulak çınlamasıyla başladı. Yüz felci ise bir Bodrum esintisiyle başladı. Bodrum'da ilk boynum tutuldu, sonra dilim uyuşmaya başladı. Ardından nörolog arkadaşımı aradım. Kontroller yapıldı, bir tümör çıkmadı. Ertesi sabah bir kalktım, yüzümün sağ tarafında hareket yok. Burak Deniz de bir işe beni önerdi. Ben ertesi gün yüz felci olduğum için işe gidemedim. Bu devam ederse 'kamera arkasında ne iş yapabilirim?' diye düşündüm. Altı aylık bir tedavi sonrası toparladım."