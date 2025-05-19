Süper Lig'de üst üste 3. kez şampiyon olarak 5. yıldızı takan Galatasaray'da büyük coşku yaşandı
Sarı-kırmızılı ekibin sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 38 yaşındaki yıldızı Dries Mertens kariyerinin devamı ile ilgili konuştu.
Emeklilik sorusuna yanıt veren Belçikalı orta saha "Karar vermedim, bilmiyorum" yanıtını verdi. 2022-23 sezonunda Napoli'den transfer edilen 38 yaşındaki futbolcu, bu sezon sarı-kırmızılı takımdaki 3. lig şampiyonluğunu kazandı.
Galatasaray formasıyla 134 maça çıkan Belçikalı on numara, 24 gol ve 44 asistlik katkı sağlarken 3 lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa zaferi da yaşadı.