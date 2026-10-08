Oyuncu Merve Boluğur, Bebek'te bir mekan çıkışında objektiflere yansıdı.

Yeni sezonda bir projede yer alıp almayacağı sorulan Boluğur, "Akıştayız işte, zaten bir şeyler yapıyoruz ara ara. O kadar yani, başka söyleyebileceğim bir şey yok" dedi.

Muhabirlerin eski eşi Murat Dalkılıç'ın uzun süredir yaşadığı burun rahatsızlığıyla ilgili sosyal medyada yapılan yorumları hatırlatması üzerine Boluğur sessiz kaldı.

YANITI KISA OLDU

Dalkılıç'ın konuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamalar da hatırlatılarak oyuncuya "Beddua ettiniz mi?" sorusu yöneltildi.

Boluğur, soruya yalnızca "İyi akşamlar" diyerek yanıt verdi ve oradan ayrıldı.

Murat Dalkılıç ile Merve Boluğur, 2015 yılında düzenlenen düğünle evlenmiş, çift 2017 yılında anlaşmalı olarak boşanmıştı.