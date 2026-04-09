Oyuncu Merve Boluğur, yıllar önce bir araya geldiği dünyaca ünlü model hakkında yaptığı açıklamayla yeniden gündeme geldi. Ünlü isim, geçmişe dair dikkat çeken bir çıkışta bulundu.

Merve Boluğur, katıldığı bir galada yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Yıllar önce bir araya geldiği dünyaca ünlü model hakkında konuşan oyuncu, geçmişe dair sözleriyle şaşırttı.







Atlas Sineması’nda gerçekleşen “Kul Dilemma” filminin galasına katılan Boluğur, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Oyuncu, kariyerine dair değerlendirmelerde bulunarak bir dönem yer aldığı projelerle ilgili konuştu.





Geçmişte Kıvanç Tatlıtuğ ve Halit Ergenç gibi isimlerle aynı projelerde yer aldığının hatırlatılması üzerine Boluğur, o dönemde güçlü işlerde bulunduğunu ancak şu anda benzer projelerde yer almadığını ifade etti.

Sektörde oyuncuların önünün kesildiği iddialarına da değinen Boluğur, bu görüşe katılmadığını dile getirdi.

Öte yandan oyuncu, yıllar önce dünyaca ünlü model Adriana Lima ile bir araya geldiği döneme de değindi. Zaman zaman yapılan kıyaslamalarla ilgili konuşan Boluğur, “Ben ondan daha güzelim” sözleriyle dikkat çekti. Daha sonra ise ünlü model için övgü dolu ifadeler kullandı.