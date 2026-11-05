Oyuncu Merve Boluğur, Yunanistan'dan Golden Visa almak için harekete geçti. Gayrimenkul danışmanı İpek Karaca ile anlaşan Boluğur, yatırım ve oturum işlemlerini tamamlamak üzere yakında Yunanistan'a gideceğini açıkladı. Etiler'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncu, bu kararının kendisine yeni fırsatlar sunabileceğini söyledi.

YUNANİSTAN'DAN EV ALACAK

Boluğur'un yanında bulunan gayrimenkul danışmanı arkadaşı oyuncunun Yunanistan'dan ev alacağını belirterek, “Yunanistan'dan ev alacak. Golden Visa alıyor. Ömür boyu kalacak” dedi.

“VİZE DERDİ KALMAYACAK”

Yunanistan kararının kendisine sağlayacağı avantajlardan söz eden Merve Boluğur, “Ben gezmeyi seven bir insanım. Vize derdi kalmayacak. Belki yurt dışında da bir şeyler yaparım. Çok daha güzel kapılar açacağına kalben inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“1 HAFTA KALIRIM, DÖNERİM”

Yunanistan seyahatinin yaz ayları için planlandığını ancak takvimin öne çekildiğini belirten oyuncu, “Yazın diye planlamıştık ama Yunanistan'a giriyoruz. 1 hafta kalırım, dönerim. AVM insanı tatilde affetmez” diye konuştu.