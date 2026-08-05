Ekranlardan uzak kalan ünlü oyuncu Merve Boluğur, Instagram'da aylık 60 TL'den ücretli abonelik sistemi başlattı. Peki, kaç abone kazandı ve ne kadar gelir elde etti? İşte detaylar...

Oyuncu Merve Boluğur, Instagram'da aylık 60 TL ücretle başlattığı abonelik sistemiyle kısa sürede 481 aboneye ulaşarak yaklaşık 28 bin 860 TL gelir elde etti. Platform kesintileri hariç hesaplanan bu rakam, ünlü ismin sosyal medya üzerinden sağladığı yeni kazanç kapısını ortaya koydu.

MERVE BOLUĞUR İNSTAGRAM'DA ABONELİK SİSTEMİ BAŞLATTI

Yaklaşık 3,8 milyon takipçisi bulunan Merve Boluğur, takipçilerine özel içerikler sunmak amacıyla platformun ücretli abonelik özelliğini aktif hale getirdi. Takipçilerin özel paylaşımlara erişebilmek için aylık 60 TL ödeme yapması gereken sistem, kısa sürede takipçiler tarafından kullanılmaya başlandı.

AYLIK ABONELİK ÜCRETİNDEN NE KADAR KAZANÇ SAĞLANDI?

Sistem üzerinden kısa sürede 481 aboneye ulaşan Boluğur'un, belirlenen 60 TL'lik tarife üzerinden elde ettiği brüt gelir 28 bin 860 TL olarak hesaplandı. Platform komisyonu ve vergiler dikkate alınmadan yapılan bu hesaplama, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.