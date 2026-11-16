ÜNLÜ İSİMLERDEN YORUM YAĞDI

Merve Dizdar'ın paylaşımına sanat dünyasından da yorumlar geldi. Sunucu Yekta Kopan ve oyuncu Ezgi Mola'nın yanı sıra Aybüke Pusat ve Sumru Yavrucuk gibi isimler de ünlü oyuncunun fotoğraflarına yorum yaptı.