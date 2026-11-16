Oyuncu Merve Dizdar, hamilelik sürecinden kareleri sosyal medya hesabında yayınladı. Fotoğraflarını paylaşmak için bir saattir uğraştığını esprili bir dille anlatan Dizdar'ın gönderisi, kısa sürede takipçilerinin ilgisini çekti.
“GEÇ OLSUN GÜÇ OLMASIN”
Hamilelik pozlarını paylaşan Merve Dizdar, gönderisine şu notu düştü:
“Bir saattir uğraşıyorum fotoğraf koyacağım diye…geç olsun güç olmasın... Eylül,Ekim,Kasım karışıkssss belki Ağustos da vardır...”
ÜNLÜ İSİMLERDEN YORUM YAĞDI
Merve Dizdar'ın paylaşımına sanat dünyasından da yorumlar geldi. Sunucu Yekta Kopan ve oyuncu Ezgi Mola'nın yanı sıra Aybüke Pusat ve Sumru Yavrucuk gibi isimler de ünlü oyuncunun fotoğraflarına yorum yaptı.
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