Nuri Bilge Ceylan imzalı 'Kuru Otlar Üstüne' filmindeki performansıyla 76. Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne değer görülen Merve Dizdar, 9 Haziran 2024'te özel bir şirkette iş geliştirme müdürü olan Cihan Ayger ile İstanbul'da Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde nikâh masasına oturmuştu.

Mutlu birliktelikleri devam eden çiftten Cihan Ayger oyunculuğa adım attı. Başrolünde Merve Dizdar'ın olduğu 'Magarsus' adlı dizinin ikinci ve üçüncü bölümlerinde kamera karşısına geçti.

Eşinin ilk oyunculuk denemesini başarılı bulan Merve Dizdar "Cico heyecanından, o güzel kalbinden öperim. Hiç unutmayacağım bir anı daha canım benim" dedi.