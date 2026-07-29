2024 yılında Cihan Ayger ile nikah masasına oturan oyuncu Merve Dizdar, ilk bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Eşiyle birlikte katıldığı bir etkinlikte görüntülenen Dizdar, hamilelik süreciyle ilgili açıklamalarda bulunarak bebeğinin erkek olduğunu ve doğumun aralık ayında gerçekleşmesini beklediklerini söyledi.

HAMİLELİK SÜRECİNDE HAFIZA KAYBI YAŞIYOR

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; yaklaşık 5 aylık hamile olan Merve Dizdar, eşiyle birlikte Bergüzar Korel'in sahne aldığı "Hatırladıkça" adlı konsere katıldı. Beyaz renkli bol kıyafetleriyle dikkat çeken oyuncu, burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Hamilelik sürecinin nasıl geçtiğini anlatan Dizdar, bazı unutkanlıklar yaşadığını belirterek, "Biraz hafıza kaybı yaşıyorum. Bu normalmiş. Telefonu, anahtarı falan unutuyorum" ifadelerini kullandı.

ERKEK BEBEK BEKLİYOR

Bebeğinin cinsiyetini de açıklayan Merve Dizdar, erkek bebek beklediklerini söyledi. Dizdar, "Erkek olması mutlu etti. Kız olsa da mutlu olurdum" diyerek duygularını dile getirdi.

Bebeğin ismi konusunda henüz karar vermediklerini belirten ünlü oyuncu, her hafta farklı bir isim düşündüklerini söyledi. Dizdar, "İnanılmaz zor bir şey isim. Annelik hisleri çok acayip bir his" açıklamasında bulundu.

Doğum için aralık ayını beklediklerini ifade eden Merve Dizdar, hamilelik sürecinin iyi ilerlediğini ve fazla kilo almadığını da sözlerine ekledi.