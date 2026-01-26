Ünlü isimlere yönelik "uyuşturucu ve fuhuş" soruşturması kapsamında tutuklanan Merve Eryiğit, soruşturma birimlerine başvurarak yeniden ifade vermek istediğini bildirdi.

Eryiğit, ifadesinde kadın ticareti yapan ve çevresindekilere uyuşturucu temin eden çok sayıda kişiye ilişkin bilgileri savcılıkla paylaştı.

O UÇAĞA BİNDİM

Sabah'ta yer alan habere göre, Kıbrıs’ta düzenlenen kumar partilerine katıldığını anlatan Eryiğit, “O uçağa Ayşe Sağlam’ın davetiyle bindim. Uçakta Murat Gülibrahimoğlu ve başka iş insanları vardı. Fatih Keleş de oradaydı. Ayşe ile birlikteydiler” ifadelerini kullandı.

Eryiğit, “Gülibrahimoğlu ile yalnızca bir kez cinsel birlikteliğim oldu. Tatil süresince günlük yaklaşık 600 dolar harçlık aldım” dedi.

Eryiğit, Murat Gülibrahimoğlu ile Fatih Keleş’in sevgilisi Ayşe Sağlam aracılığıyla tanıştığını belirterek, Gülibrahimoğlu ile birlikte esrar kullandıklarını söyledi.

Eryiğit ayrıca, Boğaz’daki yalısında uyuşturucu ve fuhuş partileri düzenlediği tespit edilen firari iş insanı Kasım Garipoğlu’nun partilerine katıldığını da doğruladı.