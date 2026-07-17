Diyarbakır’da alışveriş merkezinin girişindeki bir kafede Merve Nur Yararlık’ı (22) öldürüp S.K.’yi de yaralayan Bülent Arpacı’nın tutuklu yargılandığı davaya devam edildi. Daha önce kızını öldüren Arpacı hakkındaki şikayetinden vazgeçen baba Osman Yararlık, yeniden şikayetçi oldu. Baba Yararlık, son duruşmada karşı tarafın kendilerine aracılarla 1 milyon lira gönderdiğini açıkladı. Yararlık, “Bana olayın kazayla olduğu söylendi ama kazayla olmadığını düşünüyorum. Şikayetçiyim” dedi. NE OLMUŞTU? Olay, 8 Mart 2025’te Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinin girişindeki kafede meydana gelmişti. Kafeye gelen Bülent Arpacı, dışarıdan tabancayla ateş açtı. Kurşun, o sırada kafede oturan Merve Nur Yararlık’ın boynuna isabet etti.

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