1.915 METRE YÜKSEKLİĞE ÇIKTI

Oflaz'ın Güney Kore'deki rotalarından biri de 1.915 metre yüksekliğindeki Jiri Dağı oldu. Pilates ve yoga eğitmenliği yapan Oflaz, mesleğinde kendini geliştirmek ve farklı deneyimler edinmek amacıyla bu tür keşifler gerçekleştiriyor.