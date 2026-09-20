Eski oyuncu, pilates ve yoga eğitmeni Merve Oflaz, mesleğinde kendini geliştirmek amacıyla gerçekleştirdiği seyahatlerine devam ediyor. Oflaz'ın bu haftaki rotası Japonya'nın ardından Güney Kore oldu.
K-BEAUTY KÜLTÜRÜNÜ YERİNDE DENEYİMLEDİ
Güney Kore'ye giden Merve Oflaz, dünyaca ünlü K-Beauty kültürünü yerinde deneyimledi. Farklı uygulama ve yaklaşımları inceleyen Oflaz, seyahatini yalnızca şehir gezisiyle sınırlı tutmadı.
1.915 METRE YÜKSEKLİĞE ÇIKTI
Oflaz'ın Güney Kore'deki rotalarından biri de 1.915 metre yüksekliğindeki Jiri Dağı oldu. Pilates ve yoga eğitmenliği yapan Oflaz, mesleğinde kendini geliştirmek ve farklı deneyimler edinmek amacıyla bu tür keşifler gerçekleştiriyor.
Jiri Dağı'ndaki doğa keşfi de Oflaz'ın Güney Kore seyahatinin dikkat çeken duraklarından biri oldu.
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