Merve Özbey, Afyon'da düzenlenen 8. Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali'nin son gününde sahne aldı. Şarkılarını seslendiren Özbey, konser sırasında yaşadığı talihsiz kaza sonrası hastaneye kaldırıldı.

2 Ekim'de başlayan festivalin son gününde sahneye çıkan ünlü şarkıcı, konserine ara verdiği sırada merdivenden düştü. Olayın ardından Özbey'e ilk müdahale olay yerindeki ekipler tarafından yapıldı. Daha sonra hastaneye götürülen şarkıcının sağlık durumu merak konusu oldu.

MERDİVENDEN DÜŞTÜ, APAR TOPAR HASTANEYE KALDIRILDI

Merve Özbey, konser sırasında sahneden indiği sırada merdivenden düştü. Yaşanan kazanın ardından olay yerindeki ekipler şarkıcıya ilk müdahaleyi yaptı.

Özbey daha sonra sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Hayranları ise ünlü şarkıcının sağlık durumuna ilişkin gelecek açıklamayı beklemeye başladı.

“KOL DENMİŞ AMA AYAK MAALESEF”

Merve Özbey, yaşadığı kazanın ardından sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Özbey, “Konsere ara verdiğim sırada merdivenden düştüm. Şimdi İstanbul'a geldik, kendi doktorumuza gidiyoruz. Kol denmiş ama ayak maalesef” ifadelerini kullandı.

Şarkıcı, tedavisinin ardından sahnelere mümkün olduğunca hızlı dönmek istediğini belirterek, “Olabildiğince hızlı aranıza dönmeye çalışacağım. Önümüzdeki konserlere yetişmeye çalışacağım” dedi.

HAYRANLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

Merve Özbey, kaza sonrası kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten hayranlarına da teşekkür etti.

Özbey'in tedavi sürecinin ardından önümüzdeki konserlerine yetişmeye çalışacağı öğrenildi.