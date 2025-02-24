Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, 'Sevgililer Günü' paylaşımı sonrası gündem oldu.
Sosyal medya hesabından yaptığı söz konusu paylaşım nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, taşkın hakkında 'müstehcenlik' suçundan soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında 14 Şubat'ta gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verilmesinin ardından serbest bırakıldı.
Taşkın hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından hakkında 'Müstehcenlik' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.