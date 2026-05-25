Türkiye'de hakkında yakalama kararı bulunan sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, bu kez yaptığı yardımla gündeme geldi.

Taşkın'ın, Myanmar'ın batısındaki Arakan bölgesinde su kuyusu ve hayrat yaptırdığı öğrenildi.

Taşkın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Allah'ım beni vesile kıldığı için çok şükür. Umarım daha da çok yardımlarda bulunmamı nasip eder. Umarım bir gün camiler, okullar ya da evler yaptırabilirim. Birlik ve bütünlük içinde olduğumuzu, birbirimizin elinden tutmamız gerektiğini unutmamak dileğiyle."