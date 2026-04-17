Katıldığı bir programda kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan sosyal medya fenomeni Merve Taşkın hakkındaki iddianame tamamlandı.
İddianamede sosyal medya fenomeninin ilgili programda söylediği sözlerde suç unsurları olduğu aktarıldı.
Sabah'ta yer alan habere göre; Taşkın hakkında hakkında "fuhuşa özendirme" suçu kapsamında 10 yıl hapis istemiyle dava açıldı.
Taşkın geçtiğimiz aylarda ülkeyi terk etmiş ve ardından başlatılan soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.
NE OLMUŞTU?
Hülya Avşar'ın sosyal medya programına katılan fenomen Merve Taşkın hakkında programda söylediği sözlerle ilgili soruşturma başlatılmıştı.
"Fuhuşa teşvik", "müstehcenlik", "suçu övme" ve "halkı aşağılamak yönünde özendirmeye" sebep olduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulmuştu.