Fenerbahçe Süper Lig'in 35. haftasında Başakşehir'e konuk olacak. Sarı lacivertliler karşılaşma öncesi yaptığı maç günü paylaşımında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu ibaresini kullanmadı.
Fatih Terim'in kızı Merve Terim kişisel Instagram hesabından o gönderiyi paylaşarak Fenerbahçe'ye tepki gösterdi.
Merve Terim şu ifadeleri kullandı:
"O stadın adı Başakşehir Fatih Terim Stadı! Olmayan yıldızı koyduktan sonra, Fatih Terim yazmaya bile korkuyor olmanız şaşırtmadı gerçi :)"
FENERBAHÇE'NİN MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI: