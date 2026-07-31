Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Meryem Çap'ın öldürülmesine ilişkin davada önemli bir karara imza attı. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından sanık Şeyhmus Çap hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, temyiz incelemesinin ardından oy birliğiyle onandı. Böylece sanığın nitelikli kasten öldürme suçundan aldığı ceza kesinleşti. Meryem Çap, 22 Ağustos 2023’te öldürülmüş, İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi sanık Şeyhmus Çap’ı “nitelikli kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm etmişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi de hükme yönelik istinaf başvurularını esastan reddetmişti.

HAKSIZ TAHRİK İDDİASI KABUL EDİLMEDİ

Sanık müdafii, temyiz başvurusunda lehe hükümlerin uygulanması, ceza miktarının yeniden değerlendirilmesi ve haksız tahrik hükümlerinin uygulanması gerektiğini ileri sürdü. Ancak Yargıtay, dosya kapsamındaki delillerin eksiksiz değerlendirildiğini, yargılama sürecinde usul ve yasaya aykırı bir durum bulunmadığını belirtti.

Kararda, maktul Meryem Çap'ın sanığa yönelik haksız tahrik oluşturacak herhangi bir söz veya davranışının bulunmadığı vurgulanarak, sanık lehine haksız tahrik indirimi uygulanmamasının hukuka uygun olduğu ifade edildi.

TAHLİYE TALEBİ DE REDDEDİLDİ

Yargıtay, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin kararında hukuka aykırılık bulunmadığına hükmederek sanık müdafiinin temyiz istemini esastan reddetti ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını oy birliğiyle onadı.

Yüksek Mahkeme ayrıca, hükmedilen cezanın niteliği ve sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak tahliye talebinin de reddine karar verdi.

6136 SAYILI KANUN YÖNÜNDEN TEMYİZ YOLU KAPALI

Kararda, sanık hakkında 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçundan verilen hükmün ise cezanın türü ve miktarı nedeniyle temyize tabi olmadığı belirtilerek, bu suç yönünden yapılan temyiz başvurusunun da reddedildiği kaydedildi.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, kararını 23 Haziran 2026 tarihinde oy birliğiyle verdi.