Olay, 13 Kasım 2022’de meydana geldi. Musa Sevim, Meryem Sevim’in bir kafede olduğunu öğrenerek adrese gitti ve yanında taşıdığı tabancayla genç kadına peş peşe ateş etti.

Vücuduna 9 kurşun isabet eden Meryem Sevim ağır yaralandı, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Saldırının ardından kaçan Musa Sevim, polis ekiplerince yürütülen çalışma sonucu yakalanırken, olayla bağlantılı 4 kişi daha gözaltına alındı ve şüpheliler tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameyle açılan davada, Musa Sevim hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. 15 Ocak 2025’te görülen karar duruşmasında mahkeme, Musa Sevim’e ağırlaştırılmış müebbet, Y.Ö.’ye ise “ruhsatsız silah bulundurma” suçundan 1,5 yıl hapis cezası verdi. Diğer sanıklar hakkında beraat kararı çıktı.

Tarafların kararı istinafa taşımasının ardından Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi, yerel mahkeme kararında usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığını belirleyerek tüm istinaf başvurularını ayrı ayrı esastan reddetti ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.