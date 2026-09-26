“Muhteşem Yüzyıl” dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan karakteriyle ünlenen Meryem Uzerli, kaldığı otelde yaşadığı ilginç anı sosyal medya hesabından paylaştı.
DİZİNİN SESLERİNİ DUYDU
Uzerli, otel odasında bulunduğu sırada yan odadan “Muhteşem Yüzyıl” dizisinin seslerini duydu. Komşusunun diziyi izlediğini fark eden ünlü oyuncu, o anları cep telefonuyla kayda aldı.
KOMŞUSUNUN KAPISINI ÇALDI
Muhteşem Yüzyıl hayranını Hürrem Sultan'ı karşısında görerek şaşırtmak isteyen Uzerli, daha sonra komşusunun kapısını çaldı.
BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI
Kapıyı açan kadın, karşısında dizinin unutulmaz Hürrem Sultan’ı Meryem Uzerli’yi görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Uzerli’nin bu sürprizi renkli anlara sahne olurken, oyuncunun paylaşımı da dikkat çekti.