Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenen ve dünya genelinden yoğun katılıma sahne olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), diplomatik temasların yanı sıra dikkat çeken buluşmalara da ev sahipliği yapıyor.

Dev organizasyon kapsamında en dikkat çeken karelerden biri ise Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ünlü oyuncu Meryem Uzerli'nin bir araya gelerek objektiflere birlikte poz vermesi oldu.

9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleşen zirvenin liderler oturumu ve çeşitli ikili temaslar için 11 Kasım’da Antalya’ya gelen Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, zirve alanında iklim kriziyle mücadeleye dikkat çekmek amacıyla etkinlikte yer alan Meryem Uzerli ile buluştu.

İkilinin zirve sırasındaki bu sürpriz karşılaşması ve verdikleri ortak poz, sosyal medyada da kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

BİRÇOK ÜNLÜ İSİM KATILDI

Ünlü isimlerin adeta akın ettiği zirveye aralarında Kerem Bursin, Barış Arduç, Saba Tümer ve Tuba Büyüküstün’ün de bulunduğu çok sayıda sanatçıyla birlikte katılan Meryem Uzerli, organizasyon kapsamında yaptığı açıklamalarda Türkiye’nin böylesine kritik bir zirveye ev sahipliği yapmasından büyük gurur duyduğunu dile getirmişti.

Uzerli, iklim krizine karşı gelecek nesiller için vakit kaybetmeden acil adım atılması gerektiğinin de altını çizmişti.