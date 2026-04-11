Türk televizyon tarihinin en çok konuşulan yapımlarından birinde sergiledikleri performansla hafızalara kazınan Meryem Uzerli ve Halit Ergenç, uzun bir aradan sonra yeniden aynı projede bir araya geldi.

Sky Pictures ve Emre Oskay yapımcılığında hayata geçirilen “İmroz’da Bahar”, ödüllü yönetmen Özcan Alper’in rejisiyle sinemaya aktarılıyor. Projeden ilk kareler ise paylaşıldı.

50'DEN FAZLA ÜLKEDE GÖSTERİME GİRECEK

Film, henüz seyirciyle buluşmadan geniş bir dağıtım ağına ulaşarak önemli bir başarı elde etti. Latin Amerika’dan Orta Doğu’ya, Asya’dan Güney Amerika’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada, 50’den fazla ülkede gösterime girmesi planlanıyor.

GÖKÇEADA'DA GEÇEN DUYGUSAL BİR HİKAYE

Senaryosu da Özcan Alper tarafından kaleme alınan film, Gökçeada’nın sakin ve büyüleyici atmosferinde geçiyor. Hikâye, hayatlarının olgunluk döneminde yolları kesişen iki karakterin içsel yolculuklarına ve duygusal bağlarına odaklanıyor.

Melankoli ile umudu bir arada işleyen yapım, sevginin yaşa ve koşullara bağlı olmadan var olabileceği fikrini derinlikli bir şekilde ele alıyor.