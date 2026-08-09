Yıllar sonra aynı filmde buluşan Meryem Uzerli ve Halit Ergenç, “İmroz’da Bahar” ile beyazperdede izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Özcan Alper’in yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği filmden yayınlanan yeni görüntülerde, iki oyuncunun sirtaki yaptığı romantik anlar da yer aldı.

“İMROZ’DA BAHAR”DAN İLK AFİŞ GELDİ

Halit Ergenç ve Meryem Uzerli’yi yeniden bir araya getiren “İmroz’da Bahar” filminin ön afişi yayınlandı. Sky Film ve Vanguart ortak yapımcılığında hazırlanan filmin yönetmen koltuğunda Özcan Alper oturuyor.

Gökçeada’da çekimleri tamamlanan yapım, adada yolları kesişen iki insanın geçmişleriyle yüzleşmesini ve hayatın karşılarına çıkardığı ikinci şansı keşfetmelerini konu alıyor.

ANA AFİŞ ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE YAYINLANACAK

Filmin oyuncuları Meryem Uzerli ve Halit Ergenç’in sirtaki yaptığı sahne de yapımdan paylaşılan dikkat çekici detaylardan biri oldu. İki oyuncunun yıllar sonra aynı projede buluşması, film daha vizyona girmeden merak uyandırdı.

“İmroz’da Bahar”ın ana afişinin ise önümüzdeki günlerde yayınlanması planlanıyor.