Almanya Başbakanı Friedrich Merz, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin Saksonya-Anhalt eyalet seçimlerindeki zaferinin ardından mecliste gerçekleştirilen gergin oturumda sert açıklamalarda bulundu.
Pazar günkü seçim sonuçlarının ardından AfD ile ilk kez doğrudan karşı karşıya gelen Muhafazakar Hristiyan Demokrat lider Merz, Federal Meclis'te (Bundestag) yaptığı konuşmada partinin kitlesel sınır dışı kampanyasını eleştirdi.
AfD'nin Nazi döneminden bu yana bir Alman eyaletinde aşırı sağcı bir parti için en güçlü dereceye ulaşmasını sağlayan söylemlerinin toplumu derinden böldüğünü belirten Merz, "'Yeniden göç' terimi, köken ve ten rengine dayalı etnik temizliğin eş anlamlısından başka bir şey değildir," ifadelerini kullandığını belirtti.
GÖÇMEN EKONOMİ İÇİN ŞART
AfD meclis grubunun laf atmalarıyla sık sık kesilen konuşmasında Merz, çalışan milyonlarca göçmenin Alman toplumu için hayati önem taşıdığını ifade etti.
Merz, "Almanya'da çalışanlar sizin 'yeniden göç'ü savunmanız nedeniyle ülkeyi tekrar terk etmek zorunda kalırsa, Almanya'daki nitelikli zanaatlar artık işleyemez hale gelecektir: tek bir bakım evi açık kalamaz, Almanya'da tek bir hastane çalışır durumda kalamaz ve Almanya'da tek bir restoran faaliyetini sürdüremez," dedi.
Merkez sol Sosyal Demokratlar ile kurduğu koalisyonun başında göreve gelmesinden bu yana geçen 16 ayda ekonomik büyüme ve yaşam maliyeti konularındaki memnuniyetsizlik nedeniyle oyları düşen Merz, Almanya'nın göç alanında sorunları olduğunu kabul ederek şunları ekledi:
"Almanya'da hâlâ daimi ikamet hakkına sahip olmaması gereken birçok insan var. Daha fazla kişiyi sınır dışı etmemiz gerektiği [iktidar] koalisyonun konsensüsüdür. Ancak Almanya'da çalışan, refahımıza katkıda bulunan ve burada memnuniyetle karşılanan kişiler ile Almanya'da daimi ikameti olmayan ve ülkemizden ayrılması gereken kişiler arasında dikkatli bir ayrım yapıyoruz. Sizden [AfD] farklı olarak bu ayrımı yapmaya büyük özen gösteriyoruz."
AFD YİNE KOALİSYONA MUHTAÇ
Saksonya-Anhalt'ta oyların yaklaşık yüzde 44'ünü almasına rağmen mutlak çoğunluk için üç sandalye eksik kalan AfD'nin baş adayı Ulrich Siegmund, eyalet başbakanı seçilmek için diğer partilerden destek arıyor.
Kendi partisinin eyaletteki oy kaybında popülaritesizliğinin rol oynadığını kabul eden Merz, AfD'ye "Saksonya-Anhalt'taki seçmenlerin yüzde 56'sı size oy vermedi," yanıtını verdi.
İç istihbarat tarafından aşırı sağcı olarak sınıflandırılan Siegmund'u mutlak çoğunluğu kazanamaması halinde yönetime talip olmayacağı yönündeki vaadini bozarak "seçim sahtekarlığı" yapmakla suçlayan Merz, AfD Eş Başkanı Alice Weidel'e hitaben, "Ve Almanya genelinde de bunu başaramayacaksınız... Almanya'nın hiçbir yerinde çoğunluğu elde edemeyeceksiniz. Siz yıkıcı bir güçsünüz ve öyle kalacaksınız," dedi.
RUSYA İLE BAĞLANTILI MI?
Merz ayrıca AfD'yi Ukrayna'ya askeri yardımlara karşı çıktığı ve Berlin'in Alman topraklarında sabotaj ile dezenformasyon kampanyası yürütmekle suçladığı Rusya ile ortak hareket ettiği gerekçesiyle eleştirdi.
Geçen ay Leipzig havalimanındaki başarısız insansız hava aracı bombalı saldırı girişiminin Rusya'da planlandığına ve Almanya'yı hedef aldığına dair açık kanıtlar bulunmasına rağmen AfD'nin sessiz kaldığını belirtti.
Daha önce kürsüye çıkan Weidel ise partisinin seçim zaferini değerlendirerek CDU'nun "toz duman edildiğini" ve sonucun Merz'in liderliği üzerine bir referandum olduğunu söyledi.
Hükümetin göç politikasını suç ve güvenlik sorunlarının kaynağı olarak nitelendiren Weidel, "Süreniz doldu. Kamuoyu politikada bir değişiklik istiyor ve bunu alacaklar," diyerek federal hükümeti kurma hedeflerini yineledi.
Anketler 2029'a kadar genel seçimin öngörülmediği Almanya'da mevcut koalisyonun çoğunluğu kaybettiğini ve AfD'nin bu ay Berlin ile Mecklenburg-Vorpommern'de yapılacak eyalet seçimleri öncesinde yüzde 28 ila 29 oy oranıyla birinci sırada yer aldığını gösteriyor.