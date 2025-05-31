Almanya Başbakanı Friedrich Merz, dış politika gündeminin kritik başlıklarını görüşmek üzere Perşembe günü Washington’da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek. Bu, Merz’in 6 Mayıs’ta başbakanlık koltuğuna oturmasının ardından Trump ile yapacağı ilk yüz yüze temas olacak.

Görüşmede, Rusya’ya yönelik yaptırımların seyri, Ukrayna’daki savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimler, NATO’nun dış tehditlere karşı izleyeceği strateji ile ABD-AB ticari ilişkilerinde son dönemde yaşanan gümrük gerilimlerinin ele alınması bekleniyor.

BLAİR HOUSE'DA AĞIRLANACAK

Trump, Almanya Başbakanı Merz’i Beyaz Saray’ın karşısındaki tarihi Blair House’da konuk edecek. ABD'nin devlet misafirlerini ağırladığı bu konaklama seçimi, diplomatik çevrelerce “Trump’ın Merz’e verdiği önemin göstergesi” olarak yorumlanıyor.

Zirve kapsamında Merz ve Trump’ın Beyaz Saray’da gerçekleştirecekleri özel görüşmenin ardından, birlikte öğle yemeği yemesi ve basının karşısına geçerek ortak açıklama yapması planlanıyor.

FREİ TEMSİL EDECEK

Merz, ABD ziyareti öncesinde Almanya’da eyalet başbakanlarıyla bir akşam yemeğinde buluşarak istişarelerde bulundu. Perşembe günü düzenlenecek olan Eyalet Başbakanları Konferansı’na ise Almanya Başbakanlık Müsteşarı Thorsten Frei başkanlık edecek.

Kulis bilgilerine göre Merz ve Trump son haftalarda birçok kez telefonla görüşerek çeşitli uluslararası konular üzerine fikir alışverişinde bulundu. İki liderin cep telefonu numaralarını karşılıklı olarak paylaştıkları, doğrudan mesajlaştıkları ve birbirlerine "Friedrich" ve "Donald" şeklinde hitap ettikleri de diplomatik kaynaklarca doğrulandı.