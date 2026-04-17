Olay, saat 19.30 sıralarında Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı üzerindeki Vatan Kavşağı’nda meydana geldi. İddiaya göre, aynı restoranda çalışan Eren B. ve Haşim Y., sabah saatlerinde tartıştı. Akşam saatlerinde bulvar üzerinde karşılaşan Haşim Y ile Eren B. tartıştı. Yaşanan arbede sırasında Eren B., mesai arkadaşının 9 bıçak darbesiyle yere yığıldı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Eren B., sağlık görevlisinin müdahalesi sonrası kaldırıldığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli Haşim Y. ise bir süre sonra polise teslim oldu. Şüphelinin, Eren B.'yi bıçaklayarak öldürdüğü anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Soruşturma sürüyor.

