İsviçre’nin Basel kentinde, yaz mevsiminin gelişiyle birlikte dünyanın pek çok metropolünde görülen yoğun trafik ve toplu taşıma kuyruklarının yerini sıra dışı bir manzara alıyor. Kent sakinleri, mesai bitiminde evlerine gitmek için nehir akıntısını bir ulaşım kanalı olarak kullanıyor.

EVLERİNE EN YAKIN NOKTADAN KARAYA ÇIKIYORLAR

Basel halkı, iş çıkışında takım elbiselerini, ayakkabılarını ve kişisel eşyalarını "Wickelfisch" adı verilen balık formundaki su geçirmez çantalara yerleştiriyor. İçindeki hava sayesinde su yüzeyinde kalan bu çantalar, hem eşyaları kuru tutuyor hem de yüzen kişiler için bir nevi şamandıra görevi görüyor. Şehrin içinden geçen Ren Nehri’ne giren çalışanlar, herhangi bir motorlu taşıt kullanmadan, nehrin doğal akıntısıyla kilometrelerce yol kat ederek evlerine en yakın noktada karaya çıkıyor.

DÜZENLİ KONTROL EDİLİYOR

Yüzerek ulaşım, Basel’de sadece bireysel bir aktivite değil, aynı zamanda kentin sosyal dokusunun temel bir parçası kabul ediliyor. Şehir yönetimi, nehir kıyısına yerleştirdiği kabinler, duş alanları ve bilgilendirme levhalarıyla bu süreci destekliyor. Yerel otoriteler, nehirdeki su kalitesinin düzenli olarak denetlendiğini ve yüzmeye uygun standartlarda tutulduğunu belirtiyor.

UYARI YAPILIYOR

Nehirde ulaşım, belirli güvenlik protokolleri çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Ticari gemilerin geçtiği ana rotalardan uzak durulması, köprü ayaklarındaki akıntılara karşı dikkatli olunması ve sadece deneyimli yüzücülerin bu yöntemi kullanması tavsiye ediliyor.