İşyerinde mesaiye gelmeyen bir çalışanın kartını işyerindeymiş gibi okuttuğu gerekçesiyle tazminatsız işten çıkarılan personel şefiyle ilgili davada son sözü Yargıtay söyledi.

İş Mahkemesi'nin işçi lehine verdiği kararı bozan Yargıtay, işverenin aldatıldığını belirterek iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğine hükmetti.

Yaklaşık 18 yıl aynı fabrikada görev yaptığını belirten personel şefi K.B., işten çıkarılmasının haksız olduğunu öne sürerek İş Mahkemesi'ne başvurdu.

Davacı, her gün 08.30 ile 23.00 saatleri arasında çalıştığını savunarak kıdem ve ihbar tazminatı ile fazla mesai alacaklarının ödenmesini talep etti.

Davalı işveren ise K.B.'nin, sorumluluğundaki çalışanlardan birinin işyerinde bulunmadığı halde giriş kartını okutarak çalışmış gibi gösterdiğini savundu. İşveren, bu davranışın güven ilişkisini zedelediğini ve işvereni yanıltmaya yönelik olduğunu belirterek iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğini ifade etti.

İlk derece mahkemesi, işverenin öne sürdüğü fesih gerekçesini yeterli bulmayarak işçinin tazminat talebini kabul etti. Ancak dosyayı inceleyen Yargıtay, personel şefinin davranışının işvereni yanıltmaya yönelik olduğuna dikkat çekerek fesih işleminin haklı nedene dayandığı sonucuna ulaştı.

Sabah'ta yer alan habere göre, kararda; 'Davacının eylemiyle işvereni nasıl bir zarara uğrattığı hususunun somut şekilde ortaya koyulamadığı, davacının 18 yıllık kıdemi ve daha önce benzer mahiyette bir eylemi olmadığı düşünüldüğünde sırf bu hâliyle eylemin tek başına güven sarsıcı mahiyette olduğundan bahsedilemez. Dolayısıyla feshin ancak geçerli olup olmadığının değerlendirilebileceği ancak haklı feshi gerektirir boyutta olmadığı bu nedenle davacının kıdem ve ihbar tazminatına hak kazandığı ortadadır' denildi.

YARGITAY: İŞVEREN HAKLI

Kararı davalı işveren istinafa taşıdı. Bölge Adliye Mahkemesi, İş Mahkemesi'nin kararını onayladı. Davalı bu kez kararı temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi. Oy birliği ile alınan kararda; davacının, işyerinde olmayan bir başka çalışanın kartını işyerindeymiş gibi okuttuğunun sabit olduğu hatırlatıldı. Yargıtay kararında; şu ifadelere yer verildi:

-Söz konusu davranışın, doğruluk ve bağlılığa uymayan bir davranış olup bu davranış nedeniyle işverenin herhangi bir zarara uğraması şart değildir. Kaldı ki, işyerinde olmadığı hâlde çalışmış gibi kartı okutulan işçiye çalışmadığı süre için ücret ödenmesi söz konusudur.

-Bu durumda davacının iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenle feshedildiği kabul edilerek kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarının reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir, Temyiz olunan, İlk Derece Mahkemesi kararına karşı istinaf başvurusunun esastan reddine ilişkin Bölge Adliye Mahkemesi kararının ortadan kaldırılmasına, ilk derece mahkemesi kararının bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.