Bir iş yerinde yönetimin çalışanlara gönderdiği e-posta ile duyurulan yeni uygulamaya göre, mesai süresince kişisel telefonuyla ilgilenen personelden kullanım süresine bağlı olarak maaş kesintisi yapılacağı bildirildi. Karar, iş yerinde verimlilik ve iş hukuku sınırları açısından farklı tepkileri beraberinde getirdi.

KESİNTİ TARİFESİ VE DAKİKA HESABI NASIL UYGULANACAK?

Şirket tarafından iletilen bilgilendirme mailine göre, aylık 50 bin TL maaşı olan bir personelin mesai esnasında 10 dakika boyunca telefonuyla ilgilenmesi durumunda hakedişinden 500 TL kesilecek. Telefon kullanım süresinin 30 dakikaya ulaşması halinde ise maaştan yapılacak toplam kesinti tutarı 1500 TL olarak hesaplanacak.

KARAR ÇALIŞANLAR VE KAMUOYUNDA NASIL KARŞILANDI?

Söz konusu mailin iletilmesinin ardından uygulama sosyal medyada ve vatandaşlar arasında iki ayrı görüşün ortaya çıkmasına yol açtı. Uygulamayı destekleyenler mesai saatlerindeki odaklanma kaybının engellenmesi gerektiğini savunurken, karşı çıkanlar ise uygulanan ceza yönteminin ve maaştan doğrudan kesinti yapılmasının hukuki geçerliliğini tartışmaya açtı.