2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı tüm dünyayı sararken, turnuvaya ilk kez katılma hakkı kazanan Ürdün'de tarihi bir karara imza atıldı. Ürdün hükümeti, milli takımlarının maç günlerinde vatandaşların ekran başına geçebilmesi için resmi mesai saatlerinde değişikliğe gitti.

MESAİLER 2 SAAT GEÇ BAŞLAYACAK

Ürdün Başbakanlığından yapılan resmi açıklamaya göre; Başbakan Cafer Hassan'ın talimatıyla, milli takımın sahaya çıkacağı günlerde resmi dairelerde işbaşı saati 08.00 yerine 10.00 olarak esnetildi.

Bu tarihi karar doğrultusunda, Ürdün'ün grup aşamasındaki ilk tur karşılaşmalarının oynanacağı 17, 23 ve 28 Haziran günlerinde ülkede resmi kurumlar kapılarını iki saat geç açacak. Hükümet, bu kararın amacını "vatandaşların Dünya Kupası'nda ilk kez boy gösterecek olan milli takımlarına ekran başında tam destek vermelerini sağlamak" olarak açıkladı.