AKP'li Düzce Belediyesi Başkanı Faruk Özlü, belediyede çalışan personellerin maaşlarının yatırılmadığına yönelik iddialar hakkında konuştu.

Özlü, ÖNCÜ TV isimli yerel kanalın programına katılarak "Maaşlar değil, mesailer ödenmedi" ifadelerini kullanırken, hakkını arayan işçilere "Beğenmeyen istifa etsin" sözleriyle yanıt verdi.

'ŞİKAYETÇİ OLAN ARKADAŞLAR İSTİFA EDEBİLİR'

Belediye Başkanı Özlü, katıldığı yerel televizyonda kendisine yöneltilen maaşlar ile ilgili soruya sinirlendi.



Özlü, maaşların ödenmediğine yönelik iddialara ilişkin "Bunu daha önce de gündeme getirdiler. Hem Türkiye'de hem dünyada ekonomik sıkıntılar var. Düzce Belediyesi'nin tüm personellerinin de iştirak şirket çalışanlarının da maaşları ödendi. Sadece ödenmeyen mesai ücretleri var. Bu konuda şikayetçi olan arkadaşlar istifa edebilir." ifadelerini kullandı.