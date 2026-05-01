KDK'nin kararına göre, bir devlet hastanesinde sürekli işçi kadrosunda çalışan güvenlik görevlisine, daha önce çalıştığı hastanedeki 2019-2021 dönemine ilişkin İşçi Uyuşmazlık Komisyonu kararıyla 773 saat fazla çalışması karşılığında 165 gün izin hakkı tanındı. İşçi, söz konusu izinleri kullanmak istediğinde görev yaptığı hastanenin yönetimi, talebi uygun bulmadı.

Talebi karşılanmayan işçi, fazla çalışma karşılığı hak ettiği 165 günlük izinlerin kullandırılması, bunun mümkün olmaması halinde fazla mesai ücretinin güncel tutarlar üzerinden hesaplanarak tarafına ödenmesi ve mağduriyetinin giderilmesi için KDK'ye başvurdu.

Başvuruyu inceleyen KDK, işçinin belirtilen döneme ait fazla çalışmasının karşılığı olan ve İşçi Uyuşmazlık Komisyonu kararıyla tespit edilen izin hakkının kullandırılması yönünde Sağlık Bakanlığına tavsiye kararı verdi.

- Kararın gerekçesinden

KDK'nin kararında, idarelerin işlem ve uygulamalarında tutarlılık içinde hareket etmesinin hukuk devleti ilkesinin bir gereği olduğu, aynı Bakanlığa bağlı hastanelerde çalışan ancak iş yeri değişen başvuranın hak ettiği izinlerin kullandırılmamasının hukuka aykırı olduğu ifade edildi.

İşçinin talebinin reddedilmesinin "kamu yönetiminde birlik, öngörülebilirlik ve hukuki güvenlik ilkeleri ile bağdaşmadığı" değerlendirmesine yer verilen kararda, "Başvuranın fazla çalışma karşılığını ücret yerine izin olarak karşılanmasını seçmiş olması, idareye bu izni makul süre içinde fiilen kullandırma yükümlülüğü yüklemektedir." ifadesi kullanıldı.

Aksi yaklaşımın, başvuranın ücret alacağından feragat ettirilmesine rağmen izin hakkından da yararlandırılmaması sonucunu doğuracağı tespitine yer verilen kararda, bu durumun hakkaniyetle bağdaşmayacağı bildirildi.