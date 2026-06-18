Kolombiya, 15 Temmuz 2026 itibarıyla haftalık azami çalışma süresini 42 saate düşüren reform sürecini tamamlamaya hazırlanıyor. Beş yıl önce kabul edilen yasa kapsamında kademeli olarak uygulanan düzenleme, ülkede çalışma hayatını önemli ölçüde değiştirdi. Aynı dönemde asgari ücrette yapılan yüzde 23,7’lik artış ve çalışan haklarını genişleten yeni düzenlemeler de dikkat çekti.

787 BİN EK İSTİHDAM SAĞLANDI

Kolombiya'nın önde gelen finans kuruluşlarından Corficolombiana'nın analizine göre, çalışma saatlerindeki düşüşün yarattığı iş gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla 2022-2025 döneminde yaklaşık 787 bin yeni çalışan istihdam edildi.

Buna rağmen ülkede işsizlik oranı tarihi düşük seviyelerde kalmaya devam etti. Bogotá'daki Externado Üniversitesi İş Piyasası ve Sosyal Güvenlik Gözlemevi Direktörü Stefano Farné, işçilik maliyetlerinin yükseldiğini kabul etmekle birlikte, bunun istihdam üzerinde belirgin bir olumsuz etki yaratmadığını belirtiyor. Ancak Farné, reformların etkilerini bilimsel olarak ölçen kapsamlı çalışmaların henüz yapılmadığını da vurguluyor.

İŞLETMELER MALİYET BASKISINDAN ŞİKAYETÇİ

İş dünyası ise daha temkinli bir tablo çiziyor. Ülkedeki tüccarlar ve işletme sahiplerini temsil eden Fenalco'nun 25 şehirde gerçekleştirdiği araştırmaya göre, şirketlerin yüzde 51'i çalışma saatlerindeki azalmaya uyum sağlamak için işletmelerini daha erken kapatmaya başladı.

Araştırmada işletmelerin yüzde 25'inin otomasyona yöneldiği, yüzde 23'ünün ise artan maliyetleri fiyatlara yansıttığı görüldü. Özellikle perakende, restoran, otelcilik ve özel güvenlik sektörlerinin reformlardan daha fazla etkilendiği belirtiliyor.

Ankete katılan işletmelerin yüzde 64'ü çalışan sayısını azaltırken, yüzde 80'i gelecekteki işe alım planlarını gözden geçirdiğini ifade etti.

ESNEK KURALLAR ETKİLERİ SINIRLADI

Uzmanlara göre Kolombiya'nın deneyiminde belirleyici unsur, reformların esnek kurallarla uygulanması oldu. Ülkede çalışma saatleri azaltılırken haftada iki gün izin zorunluluğu getirilmedi. İşveren ve çalışanlar, günlük çalışma sürelerini karşılıklı anlaşmayla farklı şekillerde düzenleyebiliyor.

Ayrıca şirketlerin bazı ek yükümlülükleri de kaldırıldı. Bu sayede işletmelerin yeni sisteme uyum sağlamasının kolaylaştığı değerlendiriliyor.

BREZİLYA'DA TARTIŞMALAR SÜRÜYOR

Kolombiya örneği, benzer bir reformu tartışan Brezilya'da yakından takip ediliyor. Brezilya'da haftalık çalışma süresinin 44 saatten 40 saate düşürülmesi ve 6 gün çalışma 1 gün izin sisteminin kaldırılması gündemde bulunuyor.

Ancak uzmanlar, Brezilya'da planlanan geçiş süresinin kısa olmasının işletmeler açısından uyum sorunları yaratabileceği görüşünde. Mevcut öneriye göre çalışma süresi önce 42 saate, ardından bir yıl içinde 40 saate indirilecek.

ŞİLİ DENEYİMİ DE DİKKAT ÇEKİYOR

Tartışmalarda sıkça örnek gösterilen bir diğer ülke ise Şili. Ülkede 2023 yılında kabul edilen reformla haftalık çalışma süresinin 45 saatten 40 saate düşürülmesi kararlaştırıldı ve geçiş süreci 2028'e kadar yaygınlaştırıldı.