elefonuna gelen mesajı görüyor, hatta okuyup cevap vermeyi düşünüyor ancak saatler geçmesine rağmen karşılık vermiyor. Çevresindekiler tarafından ilgisiz veya umursamaz olarak değerlendirilen bu davranışın arkasında ise sanılandan farklı nedenler yatabiliyor. Ruh sağlığı uzmanlarının değerlendirmelerine göre mesajlara geç cevap vermek her zaman karşıdaki kişiye duyulan ilginin azaldığı anlamına gelmiyor. Zihinsel yorgunluk, duygusal tükenmişlik ve iletişim kurma baskısı da bu davranışın nedenleri arasında bulunuyor.

Mesajlara cevap vermek neden erteleniyor?

Psychology Today'de yayımlanan bir değerlendirmede, mesajlara cevap vermenin yalnızca birkaç kelime yazıp göndermekten ibaret olmadığına dikkat çekiliyor. Özellikle gün boyunca yoğun zihinsel çaba harcayan kişiler, yeni bir iletişim kurmak için kendilerinde yeterli enerjiyi bulamayabiliyor.

Mesaja nasıl cevap verileceğini düşünmek, doğru kelimeleri seçmek ve karşı tarafın nasıl hissedeceğini hesaba katmak da zihinsel çaba gerektiriyor. Bu nedenle kişi mesajı görmesine rağmen yanıt vermeyi kendisini daha hazır hissettiği bir zamana bırakabiliyor.

Uzman değerlendirmesinde, bazı mesajların diğerlerinden daha fazla düşünme ve duygusal hazırlık gerektirdiği de vurgulanıyor. Özellikle uzun zamandır görüşülmeyen birine cevap vermek veya hassas bir konuyu konuşmak, kişinin yanıtı ertelemesine yol açabiliyor.

Sürekli mesajlaşmak sosyal yorgunluğa neden olabiliyor

Mesajlara geç cevap vermenin bir diğer nedeni ise sosyal yorgunluk. Gün boyunca iş arkadaşları, aile üyeleri ve arkadaşlarla iletişim halinde olan kişiler, günün sonunda yeni konuşmalara katılmakta zorlanabiliyor.

Bu durum, karşıdaki kişiyi önemsememekten ziyade kişinin kendi zihinsel ve duygusal kaynaklarını koruma ihtiyacıyla ilişkili olabiliyor. Özellikle yoğun iletişim gerektiren bir günün ardından basit bir mesajı yanıtlamak bile kişiye ek bir görev gibi gelebiliyor.

Psychology Today'de yayımlanan başka bir değerlendirmede de sürekli mesajlaşma taleplerinin sosyal tükenmişliğe ve iletişimden kaçınmaya neden olabileceği belirtiliyor.

Geç cevap vermek her zaman ilgisizlik anlamına gelmiyor

Mesajlara saatler sonra dönmek her zaman yoğunluk veya yorgunlukla açıklanamıyor. Bazı kişiler rahatsız edici buldukları bir konuşmadan kaçınmak, ne söyleyeceklerini bilememek ya da o an iletişim kurmak istememek nedeniyle de yanıt vermeyi geciktirebiliyor.

Bu nedenle bir kişinin mesajlara geç cevap vermesini doğrudan ilgisizlik olarak yorumlamak doğru olmayabiliyor. Gecikmenin her zaman iyi niyetli bir nedene dayandığını düşünmek de gerçekçi değil.

Psikolog değerlendirmelerine göre burada belirleyici olan yalnızca cevap verme süresi değil, kişinin genel iletişim alışkanlıkları ve karşısındaki insanlarla kurduğu ilişkinin niteliği.

Kısacası saatler sonra gelen bir mesaj, her zaman umursamazlığın işareti değil. Bazen kişi cevap vermek istemediği için değil, o konuşmaya ayıracak zihinsel ve duygusal enerjiyi henüz bulamadığı için sessiz kalıyor.