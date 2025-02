Binghampton Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre, özellikle her kelimenin sonuna nokta koymak ya da kelimeleri tek tek mesaj balonları halinde göndermek, metnin duygusal yoğunluğunu artırıyor.

Araştırmacılar, bu tür yazım alışkanlıklarının aslında belirli bir iletişim işlevi gördüğünü belirtiyor. Normalde dilbilgisi açısından gerekli olmayan noktalar ya da kelimeleri tek tek mesaj olarak göndermek, alıcıya daha fazla duygu yüklü bir mesaj iletme amacı taşıyor.

Bu çalışma, 2015 yılında yapılan ve mesajları noktayla bitiren kişilerin daha samimiyetsiz algılandığını gösteren araştırmanın devamı niteliğinde. O dönemde araştırmayı yöneten Dr. Celia Klin, yazılı mesajlaşmada tonlama, yüz ifadeleri ve ses tonu gibi sözlü iletişim araçlarının bulunmadığını ve bu yüzden mesajların anlamını güçlendirmek için noktalama işaretleri ve yazım biçimlerinin kullanıldığını açıklamıştı.

Yeni araştırmada bilim insanları, 'standart dışı nokta' ve 'görsel sunum' olarak adlandırdıkları iki yaygın mesajlaşma alışkanlığını inceledi. Örneğin, “Yuck. Get. An. Exterminator.” (İğrenç. Bir. Böcek. İlaçlamacı. Çağır.) gibi her kelimenin sonuna nokta koymak veya kelimeleri tek tek mesaj balonları halinde göndermek, okuyan kişide mesajın daha yoğun olduğu hissini uyandırıyor.

Deneye katılan 80 kişi, farklı mesajlaşma örneklerini inceledi ve göndericinin duygusal durumunu değerlendirdi. Sonuçlar, nokta kullanımı veya kelimelerin ayrı mesaj balonları olarak gönderildiği mesajların, diğerlerine kıyasla daha duygusal ve yoğun olarak algılandığını gösterdi.

Dr. Klin, yazılı mesajlaşmada konuşma dilindeki vücut dili, mimikler ve ses tonunun eksik olduğunu ve bu nedenle noktalama işaretleri ve yazım tarzlarının duyguları aktarmak için bilinçli olarak kullanıldığını ifade etti.

Araştırma ayrıca, mesaj alıcılarının bu tür yazım biçimlerini bilinçli bir tercih olarak gördüğünü ve mesajın duygusal yoğunluğunu artırmak amacıyla kullanıldığını düşündüğünü ortaya koydu.

Bilim insanları, gelecekte yapılacak araştırmaların, mesajın bağlamına (iş ortamında mı, arkadaşlarla mı yazıldığı), içeriğindeki duygusal tonu ve okuyucunun yaş gibi özelliklerini de incelemesi gerektiğini belirtti.