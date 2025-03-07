Olay, 28 Şubat günü saat 12.00 civarında Yeni Mahalle’de bir sitede meydana geldi. 55 yaşındaki Handan D., alışveriş için evden ayrıldıktan sonra geri döndüğünde yatak odasında gizlediği ziynet eşyalarının kaybolduğunu fark etti ve durumu polise bildirdi. İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, evde yaptıkları incelemenin ardından hırsızlık şüphelisini yakalamak için çalışmalara başladı.

MESCİTTE ÇARŞAF GİYDİ

Bölgedeki 50 güvenlik kamerasını titizlikle inceleyen polis, şüphelinin ev sahibinin kardeşi Behiye Ebru İ. olduğunu ortaya çıkardı. Şüphelinin, tanınmamak için çarşaf giyerek ablasının evine geldiği belirlendi.

Soruşturmada, Behiye Ebru İ.’nin olay günü evinden çıkıp 500 metre mesafedeki otobüs durağından halk otobüsüne bindiği, 10 kilometre uzaklıktaki İnegöl Devlet Hastanesi’nde inerek hastane mescidinde çarşaf giydiği tespit edildi.

YEDEK ANAHTARLA EVE GİRDİ

Ardından tekrar otobüse binerek ablasının yaşadığı siteye ulaşan şüpheli, ayakkabılıkta bulunan yedek anahtarla eve girdi. Yatak odasından 1 milyon TL değerindeki ziynet eşyalarını çalan kadın, anahtarı yerine bırakıp siteden ayrıldı. Daha sonra hastane mescidine geri dönerek üstünü değiştiren şüpheli, otobüsle evine döndü. Güvenlik kamerası görüntülerinde, çarşaflı bir kadının siteye girip 15 dakika sonra hızlı adımlarla uzaklaştığı anlar yer aldı.

Gözaltına alınan Behiye Ebru İ., emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf etti ve çaldığı ziynet eşyalarını sakladığı yeri polise gösterdi. Adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık tarafından serbest bırakılırken, bulunan altınlar ablası Handan D.’ye iade edildi.