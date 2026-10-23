Mersin merkezli 5 ilde, bazı Mesleki Eğitim Merkezleri’nde (MESEM) öğrencilere sahte staj organize edilerek dolandırıcılık yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada 22 şüpheli tutuklandı. Gözaltına alınan toplam 39 şüpheliden diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, aralarında eski okul müdürlerinin de bulunduğu şüphelilerin sahte staj düzenlediği ve rüşvet aldığı iddia edildi.

STAJ YAPMADAN BELGE DÜZENLENDİĞİ İDDİASI

Soruşturmada, staj belgeleri düzenlenen öğrencilerin çalışmaları gereken iş yerlerinde hiç staja gitmediği öne sürüldü. Bu yolla toplam 36 milyon 244 bin 715 lira kamu zararına neden olunduğu iddia edildi.

Şüphelilerin 8 milyon 749 bin liranın yanı sıra iki dizüstü bilgisayar ve iki renkli yazıcıyı rüşvet olarak aldığı da öne sürüldü.

21 EKİM’DE EŞ ZAMANLI BASKINLAR

Ekipler, soruşturma kapsamında 45 şüphelinin kimliğini belirledi. Şüphelilerden birinin hayatını kaybettiği, ikisinin ise başka suçlardan cezaevinde bulunduğu tespit edildi.

21 Ekim’de düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 39 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Gözaltına alınanlar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.