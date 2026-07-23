Adana'da yıllar önce gözaltına alındığı esnada söylediği, "4 kere hacca gidip geldim, aha dayıya sor" sözleriyle sosyal medyada viral olan Hasan Tanrıkulu, yıllar sonra yeniden gündeme geldi.
Sosyal medyada paylaşılan yeni bir görüntülerde Hasan Tanrıkulu'nun yanındakilerle aynı sahneyi canlandırdığı görüldü.
Paylaşılan videonun, Tanrıkulu'nun cezaevinden tahliye edilmesinin ardından çekildiği iddia edildi.
Yıllar önceki gasp olayının ardından kayda geçen bu ifadeleriyle viral olan Tanrıkulu'nun, geçen süre içinde çeşitli dönemlerde cezaevine girmişti.