Çengdu'daki tatil köyüne giden turistler, sahte kar kullanıldığını fark edince WeChat’te durumu paylaşarak sert eleştirilerde bulundu. Bir kullanıcı, "İnternet çağında tesisler doğru bilgi vermeli, aksi takdirde itibarlarını kaybederler" derken, bir başka ziyaretçi ise "Kandırılmış hissediyorum, bizi aptal yerine koydular!" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

TESİS GERİ ÖDEME YAPMAYI KABUL ETTİ

Çin Yeni Yılı kutlamaları kapsamında ocak ayında kapılarını açan tesis, gelen yoğun eleştiriler sonrası 8 Şubat’ta WeChat üzerinden bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Karlı bir atmosfer yaratmak amacıyla pamuk kullandık. Ancak beklenen etkiyi veremedi ve turistler üzerinde olumsuz bir izlenim bıraktı" ifadelerine yer verildi.

Tesis yetkilileri, ziyaretçilerden özür dileyerek bilet ücretlerinin iade edileceğini duyurdu. Hong Kong merkezli South China Morning Post gazetesine göre, tatil köyü gelen şikayetlerin ardından geçici olarak kapatıldı.