‘EVANJELİST ETKİSİ...’

Uzun yıllardır mesih olduğunu iddia eden Hasan Mezarcı, ABD Başkanı Donald Trump’ı hedef aldı. Trump, kendisini insanları iyileştiren ‘İsa peygamber’ gibi gösteren bir yapay zeka görseli paylaşmıştı. Mezarcı bu görsel için “Trump evanjelistlerin de etkisiyle yanlış yapıyor. Tanrı’nın, Allah’ın adını kirletiyorlar. Ben mesih olarak özellikle bu konudan çok rahatsızım” dedi.

BİR DE KOLA SAVUNMASI

Trump’ın tepki çeken sözlerine dün yenisi eklendi. ABD’de Sağlık Hizmetleri ve Medicare-Medicaid Merkezi’nin başındaki Mehmet Öz, Trump’ın diyet kola tüketimini ilginç bir gerekçeyle savunduğunu söyledi. Öz, Trump’ın, kolanın döküldüğü çimleri kurutabildiğini belirterek “Bu durumda vücuttaki kanser hücrelerini de öldürebilir” şeklinde düşündüğünü ifade etti.

‘AKIL SAĞLIĞI İNCELENSİN’

Trump için kongreye önerge verildi. “Görevi yapmaya yeterli mi? Fiziksel ve zihinsel olarak incelensin” denildi.